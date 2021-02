Notschlafstellen St. Pölten: Wie Quarantäne ohne Eigenheim funktioniert

Zwar steige im Winter die Nachfrage an warmen Schlafmöglichkeiten, Bedarf gäbe es aber in jeder Jahreszeit. "In unseren Notquartieren herrscht eine kontinuierliche Auslastung über das ganze Kalenderjahr, das ist biographie-, nicht temperaturabhängig", so Langer.

Wohnungslos während der Pandemie

Vor allem heuer seit dem Ausbruch des Coronavirus, seien die Notschlafstellen umso wichtiger geworden. "Auch über Wohnungslose kann Quarantäne verhängt werden", erklärt Karl Langer, Emmaus-Geschäftsführer. "Doch wie soll man sich ohne Dach über dem Kopf isolieren?"

Es sei laut Langer für alle Beteiligten, egal ob für Behörden, Obdachlose oder die Emmaus, eine Situation der Hilflosigkeit gewesen. Deshalb wurden in den Notschlafquartieren der Gemeinschaft eigene Absonderungszimmer geschaffen, in denen Wohnungslose ihre Quarantäne verbringen können.

Zuflucht für den ganzen Tag

Neben den Notschlafstellen betreibt die Emmaus auch ein Tageszentrum, wo Wohnungslose ihre Grundbedürfnisse wie duschen, essen oder ihre Kleidung tauschen können. Am wichtigsten sei aber der soziale Kontakt: "Nicht nur körperliches sondern auch psychisches Aufwärmen soll möglich sein."

In diesem Jahr wurden die Betriebszeiten der St. Pöltner Tageszentren verlängert, so können Wohnungslose von der Notschlafstelle länger sicher und warm unterkommen. "Das ist natürlich kein Muss, unsere Besucher können sich frei bewegen", so Langer.

Um die Sicherheit für Mitarbeiter und Gäste in Zeiten der Pandemie zu gewährleisten, werden nun Corona-Selbsttests durchgeführt.

"Menschen mit Herz und Hirn"

Vor allem Eigenverantwortung werde bei den Wohnungslosen groß geschrieben. So hätte es heuer Besucher gegeben, die einige Tage an anderen Orten untergekommen seien, wenn jemand aus ihrem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet wurde - nur um die Mitarbeiter der Emmaus zu schützen. "Diese Menschen tragen so mit Herz und Hirn die Pandemie mit", zeigt sich Langer anerkennend.

Einfach sei die Arbeit in den Notschlafstellen oder den Tageszentren laut Langer keineswegs. Helfen können man nur dann, wenn es der Betroffene auch möchte. "Die Initiative muss immer von ihnen ausgehen. Wir können dann Perspektiven aufzeigen und begleiten", so Langer.

Erst dann gäbe es beispielsweise die Möglichkeit innerhalb der Emmaus in ein Wohnheim umzuziehen. "Man muss es aber auch akzeptieren, wenn die Menschen noch nicht so weit sind. Es gibt genauso die Möglichkeit vom Wohnheim wieder in die Notschlafstelle zu kommen."

Notschlafstelle Auffangnetz (für Männer)

Kunrathstraße 33, 3100 St. Pölten

Kontakt von 19 bis 7 Uhr: 0676 88 6 44 750

Tagsüber: 0676 88 6 44 702

Frauen-Notschlafstelle

Stephan Buger-Gasse 13, 3100 St. Pölten

Kontakt: 0676 88 6 44 582

Jugendnotschlafstelle COMePASS

Mühlweg 26 (Seiteneingang), 3100 St. Pölten

geöffnet: 19 bis 9 Uhr

0676 88 6 44 740