Ganz persönliches Handwerk aus St. Pölten

Früher baumelte die Schaukel von Kunsthandwerker Johannes Figur von dem Baum, der heute in seiner Küche als Gewürzmühle zu finden ist. Dieses Stück mit persönlichem Wert ist nicht das einzige Einzelstück bei ihm zu Hause: „In meinem Haus hab ich alles selbst gemacht, ich wohne also in einem Unikat“, erzählt er.

Vor allem das Holz hat es dem handwerklichen Tausendsassa angetan. „Ich bin als Sohn eines Tischlers aufgewachsen. Holz hat bei mir immer eine wichtige Rolle gespielt“, so Figur. Auf Wunsch des Vaters entschied er sich gegen eine Tischler-Lehre, woraufhin es den Viehofner zuerst in die Metall-Branche und später in die EDV verschlug.

Das Handwerk ließ ihn aber nie los und so machte er 2015 sein Hobby zum Beruf und ist seither selbstständiger Kunsthandwerker. „Nun bekommen auch meine Kunden Unikate“, so Figurs Philosophie.