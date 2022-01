Langzeitarbeitslose können in NÖ neue Hoffnung schöpfen

Der 10. Jänner 2022 war für Ulrich Bernhard Küntzel aus Schwarzenau im Bezirk Zwettl ein sehr aufregender und erfreulicher Tag. Nachdem der studierte Biologe und Energieberater vor drei Jahren seinen Job verlor, startete er nun in eine neue Phase seines Lebens. Er fand nach langer Arbeitslosigkeit in Waidhofen an der Thaya eine neue Stelle im Energiebereich. „Ich habe mich über viele Jahre in meiner Gemeinde ehrenamtlich engagiert. Das hat mir Kraft gegeben, aber ich wollte unbedingt wieder arbeiten“, erzählt er.

110 Plätze stehen zur Verfügung

Dass Küntzel wieder mit beiden Beinen im Berufsleben steht, hat er auch dem Projekt „Job.ReAct“ des Landes Niederösterreich zu verdanken. „Job.ReAct richtet sich an Menschen, die durch die Pandemie langzeitarbeitslos geworden sind oder an jene, die bereits vorher eine längere Zeit ohne Job waren, aber während der vergangenen zwei Jahre keinen Arbeitsplatz finden konnten“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Insgesamt stehen heuer 110 Plätze zur Verfügung, die überwiegend in Bereichen des nachhaltigen, ökologischen Wirtschaftens angesiedelt sind, heißt es.