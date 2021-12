Mehr Druck auf Arbeitslose: Wohin das führt, zeigt ein Blick nach Deutschland

Im Sektor der Leiharbeit und Minijobs seien die Löhne seit 2003 sogar zurückgegangen. „Evaluationen zeigen deutlich, dass die geringen Löhne unterhalb der Niedriglohngrenze im Bereich von 5 bis 6 Euro zugenommen haben.“

Lange hieß es in Deutschland: „Work first – Arbeit zuerst“.Mit der nun amtierenden Ampelkoalition kommt es zu einer Trendwende. Verpflichtungen werden herabgesetzt, es wird weniger sanktioniert.

20 Jahre altes Gedankengut

In Österreich aber diskutiert man heute so, wie in Deutschland vor rund 20 Jahren. Die definierten Ziele des österreichischen Arbeitsministers, viele Menschen möglichst schnell in Jobs zu vermitteln, stoßen in eine ähnliche Richtung wie die alten Hartz-Reformen.

„Die Ansätze waren aus meiner Sicht ein Fehler. Menschen notfalls mit Sanktionen in Arbeit zu drängen, hat dazu geführt, dass Billigarbeit zugenommen hat und Weiterbildungen bei Geringqualifizierten gestrichen wurden.

"Langzeitarbeitslosigkeit blieb hoch"

Die Quote der Langzeitarbeitslosigkeit blieb weiterhin hoch“, so Bosch. Dies habe sich später in Form eines „massiven Fachkräftemangels“ bemerkbar gemacht. Auch Wifo-Ökonom Eppel sind die Auswirkungen von schnell vermittelter Arbeit bekannt. Wie Bosch, plädiert er für „Qualifikation vor Vermittlung“, dann könne auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Zudem müssten im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit Betriebe mehr in die Pflicht genommen werden. „Betriebe treffen mit ihrer Einstellungspolitik arbeitsmarktrelevante Entscheidungen. Sie bilden aber einen blinden Fleck in der Debatte“, so Eppel. Derzeit stellt nur jeder zweite Betrieb Arbeitslose ein, nur 16 Prozent nehmen Langzeitbeschäftigungslose auf.