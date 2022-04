Als sich Wien und Niederösterreich trennten: Zeitzeugen erinnern sich

In diesem Bundesland ebenfalls ein Zuhause gefunden hat Josef Köber. Am 9. Februar 1922 in Neppendorf in Rumänien geboren, fand er über Umwege hierher. Von den Rumänen als Soldat an die Deutschen übergeben, musste er im II. Weltkrieg für die Wehrmacht kämpfen. Kurz vor Kriegsende geriet Köber 1945 bei Danzig, im heutigen Polen, in russische Kriegsgefangenschaft. „Danach musste ich mich entscheiden, ob ich nach Ostdeutschland oder nach Österreich gehe“, sagt er. „ Da war für mich die Entscheidung klar.“