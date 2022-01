Diese 100 Jahre sollen auch geschichtlich aufgearbeitet werden. So wird im Februar die Wanderausstellung „Niederösterreich – 100 Jahre/Orte/Ereignisse“ eröffnet, die in Schulen und öffentlichen Gebäuden gezeigt wird. Im Mai wird die „lange und nicht immer einfache Beziehung zwischen Wien und Niederösterreich“ in Form eines Themenrundgangs im Haus der Geschichte in St. Pölten erzählt.

Bereits am 25. Jänner werden jene zwei Herren im Rahmen des „Zeitzeugen-Forums“ im Haus der Geschichte Rede und Antwort stehen, deren Namen wie keine anderen für die wechselvolle Beziehung der beiden Bundesländer stehen: der niederösterreichische Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll und der Wiener Ex-Bürgermeister Michael Häupl. Sie hatten nach dem Auszug der blau-gelben Landesregierung nach St. Pölten die letzten Trennungsschmerzen zwischen Wien und Niederösterreich beseitigt, indem sie in einer langen Nacht per Handschlag die Aufteilung der Immobilien fixierten. NÖ konnte in der Herrengasse das Palais NÖ behalten. Die Stadt Wien erhielt alle anderen Stadtimmobilien der NÖ Landesregierung. Dieser Handschlag zwischen Pröll und Häupl leitete auch eine neue Beziehung zwischen den beiden Bundesländern ein – abseits jeglicher Parteizugehörigkeiten.

Im Juni sind anlässlich 100 Jahre Trennung noch Feste in allen Bezirkshauptstädten geplant, alle an einem Tag.

Wien wartet noch

Fast könnte man meinen, die Wiener hätten keinen Grund zu feiern: Anders als im benachbarten Niederösterreich laufen die Vorbereitungsarbeiten für das Jubiläum in Wien noch nicht auf Hochtouren. Man habe das Thema auf der To-do-Liste, aber eben nicht ganz oben, heißt es auf KURIER-Nachfrage aus dem Wiener Rathaus. Man fokussiere derzeit lieber auf die Pandemiebekämpfung. Nachsatz: Und eine Wahl stehe, anders als in Niederösterreich, auch nicht bevor...

Im Vorfeld freilich klang das anders. Da nämlich ging die Stadt in Sachen Finanzierung mit dem Bund auf Konfrontationskurs. Die sogenannte „Jubiläumsgabe“, die der Bund einem Bundesland zum runden Geburtstag üblicherweise schenkt, sei an Niederösterreich ausgezahlt worden, nicht aber an Wien, kritisierte man noch im Oktober. Antwort aus dem Bund: Wien habe ja auch nicht um das Geld angefragt.

Im November gab es das vorzeitige Geschenk in Höhe von neun Millionen Euro aus dem Bund dann doch. Dass auch in Wien 2022 noch eine Überraschungsparty steigen wird, davon ist also auszugehen.