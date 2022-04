Festreigen zum Landesjubiläum in Niederösterreich

Am 1. Jänner 1922 trat der Trennungsvertrag in Kraft, mit dem sich Niederösterreich von der Bundeshauptstadt Wien löste. Das Jubiläum ist im Mittelpunkt einer Wanderausstellung für Schulen und öffentliche Einrichtungen, die Landesausstellung in Marchegg steht unter dem Motto „Marchfeld Geheimnisse“. Ab 21. Mai legt eine Sonderschau in der Landesgalerie in Krems den Fokus auf Gegenwartskunst und zeigt Werke von Künstlern wie Ona B. und Leo Zogmayer aus den Landessammlungen.

Tag der Regionalkultur

Ab 22. April ist das Bürger*innentheater-Projekt „1922-2022 Frauenleben in Niederösterreich“ des Landestheaters zu sehen. Am 19. Mai findet der Tag der Regionalkultur im Schloss Atzenbrugg (Bezirk Tulln) statt. Für 15. September wurde ein Festakt zum Jubiläum im Palais Niederösterreich, dem alten Landhaus in Wien, mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen angekündigt. Die für den Herbst geplante Präsentation der Landesstrategie 2030 bilde den Abschluss Richtung Vision für die Zukunft, sagte Mikl-Leitner.