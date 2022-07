Steinige "Bänke" am Praterstern: modern oder obdachlosenfeindlich?

Die Steine sehen tatsächlich wie moderne und innovative Bänke aus. Doch das futuristische Design hat auch Nachteile. Durch die Form wird es obdachlosen Personen erschwert, die Nacht darauf zu verbringen. Und auch ältere Personen und Menschen mit Behinderungen könnten Schwierigkeiten beim Hinsetzen beziehungsweise Aufstehen haben, meint die Wiener Caritas. Man könne hier auch von einer Anti-Obdachlosen-Architektur sprechen. „Gerade Bahnhöfe sind immer auch Räume für Menschen am Rand der Gesellschaft“, so eine Caritas-Sprecherin. Und eben genau Senioren oder Obdachlose würden stabile Sitzplätze, die Erholung bieten, dringend benötigen.

Attraktiv für Hunde

Warum wurden diese Möbel aber für den Praterstern gewählt? Ausgrenzung von Menschen sei kein Motiv gewesen, sagt Leopoldstadts Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ). „Die Obdachlosen des Bezirks liegen mir ebenso am Herzen wie alle anderen in der Leopoldstadt“. Er sei außerdem nicht in die konkrete Ausgestaltung involviert gewesen.

Auch die ehemalige Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) erklärt, dass sie die Stein-Möbel nicht mit ausgesucht habe: Sie befürchtet außerdem, dass Hunde diese Sitz-Steine „markieren“ könnten.

Der aktuelle Vizechef des Bezirks, Bernhard Seitz (Grüne), hofft, dass am Platz weitere Sitzgelegenheiten mit Lehnen aufgestellt werden. Aus der Abteilung der Stadtgestaltung (MA 19) heißt es, dass es unterschiedliche Sitzmöglichkeiten gebe. Diese wurden eigens für den Praterstern geschaffen. Darunter die kritisierten Steine mit dem klingenden Namen „Pratoide“.