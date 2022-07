Abrisse: Wien soll Salzburg werden

Anlass ist der Abriss das Biedermeierhaus in der Kaiserstraße 31 (7. Bezirk). Ein Gutachten hat wie berichtet trotz Schutzzone und Denkmalschutz dem Haus „wirtschaftliche Abbruchreife“ attestiert.

Die Grünen fordern bei der für 2023 geplanten Novelle der Wiener Bauordnung das Ende dieser Kategorie. Denn die wirtschaftliche Abbruchreife werde per privat beauftragte Gutachten festgestellt und könne leicht von den Auftraggebern beeinflusst werden. Selbst wenn Häuser, wie in der Kaiserstraße, in Schutzzonen oder unter Denkmalschutz stehen.