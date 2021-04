Neuer Anlauf für Abriss von altem Biedermeier-Häuschen

Im Bezirksamt gibt man sich angesichts des neuen Verfahrens unbeeindruckt: Es habe bereits vor fast zwei Jahrzehnten Bemühungen gegeben, das Haus abzureißen, heißt es von dort. Schon damals habe es eine negative Stellungnahme gegeben.

Der Eigentümer des Hauses ist übrigens kein Unbekannter. Er stand 2018 vor Gericht. Der Vorwurf: Er soll in ein Mordkomplott und Testamentsfälschungen involviert gewesen sein. Laut damaliger Anklage soll er sich so Millionen erschlichen haben – etwa in Form eines Zinshauses in Hernals. Ob dieses noch steht, ist nicht bekannt.