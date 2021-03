Wiener Gericht lässt Gründerzeithaus abreißen

Bauordnungsnovelle

2018 trat jene Novelle der Wiener Bauordnung in Kraft, die Gebäude, die vor dem 1.1.1945 errichtet wurden, schützen soll. Bis zum Sommer 2018 war in Wien eine Abbruchbewilligung nur dann notwendig, wenn das Gebäude in einer sogenannten Schutzzone oder in einem Bausperrgebiet stand

Schutzzone

Steht ein Haus in einer sogenannten Schutzzone – oder in einem Gebiet mit Bausperre – darf dieses nur abgerissen werden, wenn es kein öffentliches Interesse an der Erhaltung gibt. Ausschlaggebend dafür ist die Wirkung auf das Stadtbild

Abbruchreife

Ein Gebäude darf abgerissen werden, wenn es „technisch abbruchreif“ – also baufällig – oder „wirtschaftlich abbruchreif“ ist. Letzteres bedeutet, dass ein Neubau kostengünstiger wäre, als das alte Gebäude zu sanieren und so zu erhalten