Grüne kritisieren weiter den Verbau der Venediger Au

180 Euro im Semester für Schüler

So könnten Schulen eine Semesterkarte für 180 Euro lösen, mit der die Sportangebote von allen Schülern genutzt werden können. "Wir investieren hier nicht nur in eine neue Anlage, sondern auch in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen", so Hacker. Bei der Feier betonte man die klimafreundliche Holzbauweise des Hauses, die zentrale Lage nahe der U-Bahn-Station Praterstern, sowie die Fassadenbegrünung und die Photovoltaikanlage mit 100 Paneelen am Gebäude.

Gratis Nutzung der Outdoor Sportflächen

"Mit diesem Konzept haben wir nun vielfältige Sportmöglichkeiten – indoor und outdoor. Neben dem Sportrasen im Freien kann in der Halle auch Beachvolleyball, Badminton, Streetsoccer, Streetbasketball, Hockey und vieles mehr gespielt werden. Das bedeutet eine Aufwertung der Jugendsportanlage, die nun das ganze Jahr nutzbar ist", sagt Anatol Richter, Abteilungsleiter der MA 51 (Sport Wien).



Im Außenbereich gibt es weiterhin eine große Freifläche, die von allen gratis genutzt werden könne. Bei der Detailplanung wurden die Wünsche und Anforderungen der Schulen im Einzugsgebiet miteinbezogen, heißt es. Im Innenbereich werden neben den Sportfeldern für Basketball, Streetball, Soccer, Badminton, Beachvolleyball, Hockey auch Räume für andere Sportkurse zur Verfügung stehen. Außen wird unter anderem eine Boulderwand zum Klettern errichtet, dazu kommt eine Weitsprunganlage, eine Slackline, zwei Bodentrampoline und ein Fußballfeld.