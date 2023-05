1. Mai im Zeichen des SPÖ-Dreikampfs: Aufmarsch in Wien gestartet

Die Gegenspieler der Parteivorsitzenden sind heute ebenfalls im Einsatz, allerdings nicht in Wien: Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil nimmt an einer Veranstaltung in Kobersdorf im Mittelburgenland teil. Mitbewerber Andreas Babler wird unter anderem die Festrede bei der 1. Mai-Feier in Krems-Lerchenfeld halten. Später wird er auch in seiner Heimatstadt Traiskirchen auftreten.

"Gehen wir gemeinsam auf die Straße. Weil wir nur geeint die stärkste Kraft sein können", twitterte Babler. "Und wir werden dringend gebraucht in Österreich - als gestaltende Kraft mit neuen Ideen. Ich wünsche euch ein aufrichtiges Freundschaft!"