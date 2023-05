In aller Freundschaft: "Andi kommt zu euch"

Den 1. Mai ausgiebig zu feiern, hat in der roten Hochburg Traiskirchen Tradition. Wo Andreas Babler mit einer satten und heutzutage eher unüblichen Mehrheit jenseits der 70 Prozent im Gemeinderat regiert, lud man am Montag zur Feier auf den Hauptplatz.

Neben dem prominenten Bürgermeister und Festredner ("er ist jetzt schon oft im Fernsehen") lockten bei herrlichem Sonnenschein Gratis-Gulasch und Getränke, Livemusik und Kinderprogramm. Der berühmte Sohn der Stadt, selbst ein Arbeiterkind, nahm den Tag der Arbeit wörtlich. Vor dem "Heimspiel" in Traiskirchen hielt er schon eine Rede in Krems, danach stand ein Besuch in Gerasdorf auf dem Programm. Im Rennen um den SPÖ-Parteivorsitz setzt Babler auf persönlichen Einsatz und Kontakt, ganz nach seinem Motto "Andi kommt zu euch".

