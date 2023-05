Doskozil am 1. Mai über Mindestlohn, Fehler im Bund und die FPÖ

"Das ist ein Thema, das wir Sozialdemokraten in den letzten Jahrzehnten immer für uns reklamiert haben", so Doskozil weiter. Warum die SPÖ dann zuletzt in einer Krise war? "Weil uns niemand geglaubt hat, wenn wir 15 Jahre etwas sagen, aber nichts tun." Man müsse Risiken eingehen, bei Wahlen und Befragungen. Dürfe nicht an Funktionen hängen. "Wir machen das, was in Wien und auf Bundesebene fehlt", kritisiert der Landeshauptmann.

Keine Koalition mit Kickl

Unterstützt wurde er auch vom Hausherr und Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), der die Freiheitlichen und besonders deren Bundesparteiobmann Herbert Kickl (FPÖ) angriff: "Die FPÖ hat keine Lösungen und die Nationalisten-Karte von Kickl brauche ich nicht." Das Ziel bei den Wahlen müsse sein, die FPÖ nicht zu ermöglichen. Von Doskozil werde eine Koalition aus Rot-Grün-Neos präferiert.