Top-Gehälter im Burgenland sollen Fachärzte ködern

„Wir investieren mit dem Ärztepaket jährlich zwischen zehn und 15 Millionen Euro mehr in die Gesundheitsversorgung“, sagte Doskozil und betonte, das Burgenland zahle damit bundesweit die höchsten Gehälter für Fachärzte in öffentlichen Krankenanstalten. Ob dem so ist, kann die Ärztekammer Österreichs mangels aktueller Daten „weder bestätigen noch dementieren“.

Laut Burgenlands Ärztekammerpräsident Christian Toth, selbst Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, sei ein Gehaltsvergleich über Bundesländergrenzen „relativ schwierig“, aber: Bezogen aufs Grundgehalt dürften Fachärzte im Burgenland künftig tatsächlich am besten verdienen. „Das ist ein wichtiger Schritt, das muss man offen sagen“, räumt Toth ein.

Das sei die Grundvoraussetzung, um „gute Leute ins Land zu holen und qualitativ hochwertige medizinische Leistungen anzubieten“. Aber das Gehalt sei nur ein Teil eines in Arbeitsgruppen verhandelten Gesamtpakets, das auch Ausbildungsqualität oder Work-Life-Balance beinhalte.

Thema waren in Schlaining auch die Bereitschaftsdienste an Wochenenden, die für niedergelassene Ärzte nicht mehr verpflichtend sind (das Land hat dagegen vergeblich vor dem VfGH geklagt). Nun soll es Spitalsärzten möglich sein, 55 Wochenstunden zu arbeiten und in Akutordinationen Dienste zu übernehmen. Außerdem werden den Spitälern vorgelagerte Ambulatorien errichtet. Zwei dieser Erstversorgungszentren in Eisenstadt und Oberwart öffnen noch im ersten Halbjahr, die anderen Bezirke folgen.