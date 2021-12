Faymanns Immo-Deals werden zum Politikum

Ein 603 m² großes Grundstück in der Dirmhirngasse, direkt an der Südbahn-Trasse, das aktuell noch von einer Firma als Lagerplatz verwendet wird. Keine Frage, es gibt in der Stadt attraktivere Liegenschaften als diese Fläche im 23. Bezirk.

Die Umwidmung des Grundstücks von Bauklasse I auf III, die am Dienstag Thema im Gemeinderatsausschuss war, sorgt nun aber für politische Aufregung. Das hat damit zu tun, wer hinter den seinerzeitigen Käufern der Liegenschaft steckt. Sie befand sich bis Anfang des Vorjahres im Eigentum der Stadt Wien, ehe sie an ein privates Unternehmen verkauft wurde.

Und zwar im Rahmen eines Bieterverfahrens um 910.000 Euro, was dem Dreifachen des Schätzwertes entsprach. Eine Umwidmung sei kurzfristig nicht geplant, hieß es damals in der Stellungnahme der zuständigen MA 21. Diese hohe Summe für eine Liegenschaft, auf der höchstens ein Einfamilienhaus errichtet werden kann, sorgte schon damals für Debatten.