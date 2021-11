Faymann-Deal mit ÖBB sorgt für Spekulationen

Das Grundstück Lassallestraße 5 gehörte ursprünglich der Bahn selbst und wurde 1995/96 verkauft. Auch der Grund für das Hauptquartier war einmal im Eigentum der ÖBB, heute ist die Bahn Mieter.

Alte Zentrale wird verwertet

Seit sieben Jahren steht die ehemalige Zentrale in der Elisabethstraße leer. Erst jetzt, am Höhepunkt der Immopreise, soll die Verwertung des großen Palais in bester Wiener Innenstadtlage beginnen. Im Dezember wird dem Aufsichtsrat mit dem Budget das Verwertungsprogramm für 2022 vorgelegt, das auch die Elisabethstraße beinhaltet. Pro Jahr erzielt die Bahn durch den Verkauf von Immobilien rund 20 bis 30 Millionen Euro an Erlösen.

Fix ist allerdings, dass das Palais nicht verkauft wird, sondern nur ein Baurecht auf 90 Jahre ausgeschrieben wird. Die Nutzung des Objekts ist noch völlig offen, von Wohnungen über Kulturprojekte bis zum Hotel ist alles möglich, es wird ein Wettbewerb ausgeschrieben.