Querfeld gegen Regierung: Wirte schweigen jetzt lieber

"Ungute Situation"

Dass die Bundesregierung so gegen einen bekannten Cafétier vorgeht, hinterlässt Spuren in der Wiener Gastronomie. Darüber, dass Lokale wieder geschlossen, Öffnungszeiten verkürzt werden müssen, will am Dienstag kaum jemand reden.

Auch nicht darüber, ob schon Hilfsgelder geflossen sind. „Sie haben eh gesehen, was mit dem Berndt Querfeld passiert ist“, sagt ein Cafétier zum KURIER. Die Situation sei „ungut“, weil ja noch um Förderungen angesucht werden kann. Den Fixkostenzuschuss doch nicht bewilligt zu bekommen, weil man ein Interview gegeben hat, das könne er sich nicht leisten.

Dabei sind sich die Gastronomen einig: Was Berndt Querfeld beschrieben hat, sei die Lebensrealität der Gastronomen. „ Querfeld hat einen Vorzeigebetrieb. Die Regierung hat einen Klassenkampf angezettelt: Arbeitnehmer gegen Unternehmen“, sagt ein Gastronom zum KURIER.

Dazu kommt der Sturm der Entrüstung, in dem Querfeld nun geraten sei. Obwohl er seine Mitarbeiter nicht gekündigt, sondern zur Kurzarbeit angemeldet hat, werde er jetzt als "Bonze" verunglimpft.

Die Auskunft gibt auch dieser Gastronom nur unter Wahrung seiner Anonymität.

"Die haben Angst"

Nur eine will am Dienstag noch etwas sagen: Jutta Scheuch, Chefin des Café Goldegg im 4. Bezirk. „Uns so im Regen stehen zu lassen, das macht mich zornig. Wir sind zu Bittstellern geworden, dabei geht es um unsere Existenz. Wie soll man ein Kaffeehaus erhalten, ohne Studenten, ohne Schüler, ohne Pensionisten, ohne die, die im Home Office sind?"

Nach der Causa Querfeld würden sich viele nicht mehr trauen, Kritik anzubringen. „Die haben Angst“, sagt Scheuch.