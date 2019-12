Prozess nach Tod von 88-Jährigem: Streit ums Erbe oder Einbruchsversuch?

Mitte Mai wurde der wohlhabende, ehemalige Dolmetscher Julius Umlauff tot in seiner Wohnung in der Jheringgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus aufgefunden. Der 88-jährige Pensionist ungarischer Abstammung ist geschlagen und gewürgt worden und hat dann einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten.

Am Dienstag stand nun ein langjähriger Freund als Angeklagter vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Laszlo D., der ebenfalls aus Ungarn kommt, vor, Umlauff ermordet zu haben. Er habe es auf die Wohnung des Pensionisten abgesehen gehabt.

Der Angeklagte und sein Anwalt Erich Gemeiner überraschten aber beim Prozess am Wiener Landesgericht für Strafsachen mit einer völlig neuen Version davon, was am 13. Mai passiert sein soll.