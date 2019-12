Geändertes Testament soll Motiv für Mord gewesen sein

Prozess. Der 89-jährige, ehemalige Übersetzer war wohlhabend. Und er hatte sich Gedanken gemacht, wen er in seinem Testament erwähnen will. Unter anderem einen ungarischen Landsmann, 41 Jahre alt. 20 Prozent des Nachlasses sollten an ihn gehen. Doch das soll dem Mann laut Staatsanwaltschaft Wien nicht genug gewesen sein. Der 41-Jährige steht am kommenden Dienstag wegen Mordes vor Gericht.