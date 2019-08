Pensionist in Rudolfsheim-Fünfhaus getötet: Festnahme in Ungarn

In Rudolfsheim-Fünfhaus wurde am 16. Mai ein 88-Jähriger tot aufgefunden. Nachdem eine Haushaltshilfe einen 88-jährigen Mann leblos in dessen Wohnung in der Jheringgasse aufgefunden hatte, verständigte diese die Polizei. Nach einer gerichtsmedizinischen Obduktion bestätigte sich der Verdacht auf Fremdverschulden.