Promis kämpfen um das Wiener Café Oper

Geht es nach Willibald Weiss, ist das Café Oper sein letzter Arbeitsplatz. Der 57-Jährige ist der dienstälteste Kellner in dem bekannten Kaffeehaus in der Wiener Staatsoper. Derzeit sieht es aber nicht so aus, als ob sein Plan aufgeht.

Denn das Café Oper steht vor dem Aus. Im Juni läuft der Vertrag der Betreiber mit der Bundestheater Holding aus. In den Kaffeehaus-Räumen sollen künftig Kassen untergebracht werden.