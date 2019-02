Wiener City wird zu teuer für Gastronomen

12.500 Tassen Kaffee müsste Berndt Querfeld pro Tag verkaufen. Nicht an einem besonders gut besuchten Tag, sondern an einem mit durchschnittlich vielen Gästen. Das war dann sogar ihm zu waghalsig.

Der bekannte Wiener Cafetier (Café Landtmann, Café Museum, Café Mozart etc.) hatte sich schon vor einem Jahr für die Übernahme des Café Griensteidl am Michaelerplatz interessiert. „Der Platz ist großartig. Wunderschön für ein Kaffeehaus“, sagt er. Aber? Zu teuer.

Seit Donnerstag ist nun klar, wer stattdessen in das schöne ehemalige Kaffeehaus einzieht: eine Billa-Filiale.

Die Übernahme durch Querfeld sei an den „Mietvorstellungen des Eigentümers“ gescheitert, sagt er. „Es ist ein einfaches Rechenbeispiel“: Bei einer angenommenen Miete von 150.000 Euro pro Monat (laut Querfeld wäre das weniger, als die Miete, die dort verlangt würde) müsste der Cafetier dort an einem durchschnittlich besuchten Tag 12.500 Kaffees verkaufen, damit sich das Lokal rentiert. Und an schlechten Tagen 6250 Kaffees. „Das ist für uns nicht darstellbar.“