Neues Café im Nibelungenviertel: franzundjulius

„So etwas wie franzundjulius hat gefehlt in unserem Grätzel. In der unmittelbaren Umgebung gibt es kein Lokal, wo man einen Mittagstisch bekommt“, sagt Harms, die auf moderne Wiener Kaffeehausküche setzen will.

Haute Cuisine werde es keine geben, aber täglich zumindest eine warme Speise, die vor Ort zubereitet wird (auch vegan). Außerdem gibt’s hausgemachten Kuchen und österreichische Weine in Bio-Qualität.