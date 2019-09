Spiel sucht Café: Auf eine Partie ins Kaffeehaus

Dieter Strehl, Geschäftsführer der Wiener Spielkartenfabrik „Piatnik und Söhne“, verkauft seine Produkte zwar auch an Lokale, die meisten spielen aber zu Hause. Das sei schon immer so gewesen.

Für Dietmars Partie im Schopenhauer hat das Kaffeehaus dennoch einen großen Vorteil: „Es ist das Ambiente, in das man sich hier reinfühlt“, sagt er. Zudem sei die Infrastruktur ein großes Plus: Es gibt etwa eigene Tische, bei denen die Spieler die Karten in den Rand stecken können. Renate am Nebentisch hat einen anderen Grund: „Es ist schwer, Partner zum Spielen zu finden.“ Vor allem Tarock würden viele nicht mehr beherrschen. Um Einsteiger zu fördern, bietet die Runde deshalb Einschulungen an. Das Königrufen, das Dietmar und seine Runde spielen, ist nicht das einzige spielerische Angebot in dem Kaffeehaus.