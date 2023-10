Pro-palästinensische Demonstration in Berlin und Wien

Pro-palästinensischen Demonstration in Berlin

Auch in Berlin kam es zu pro-palästinensischen Versammlungen. In Berlin-Neukölln haben sich am späten Samstagabend etwa 50 Menschen zu einer laut Polizei pro-palästinensischen Demonstration versammelt. Die Polizei habe die Menschen überprüft und entsprechende Maßnahmen durchgeführt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Auf einem Video auf Instagram, das das anti-israelische Netzwerk Samidoun teilte, war eine Gruppe zu sehen, die Parolen skandierte. Die Organisation hatte am Samstagnachmittag bereits süße Backwaren an Passanten verteilt, "zur Feier des Sieges des Widerstands", wie sie auf Instagram schrieben.

Die deutsche Polizei hat den Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen verstärkt.