Überwachung israelischer Einrichtungen in Österreich verstärkt

Auch beispielsweise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich hat die Polizei angegeben, die Sicherheit etwa rund um Synagogen und jüdische Schulen sowie Mahnmale zu verstärken. "Wir sind in Rom in Alarmbereitschaft, auch wenn es im Moment keine besonderen Anzeichen einer Gefahr gibt", sagte der Präfekt von Rom, Lamberto Giannini, am Ende der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Ordnung und Sicherheit am Samstagnachmittag. Auch der Schutz einzelner Personen, vor allem der führenden Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in Italien, wurde verstärkt.