Israel stellt sich auf "langen Krieg" ein: Angriffe auch auf Norden des Landes

Israels Luftwaffe hat nach den Großangriffen militanter Palästinenser am Samstag in der Nacht auf Sonntag weitere Ziele im Gazastreifen attackiert. Die islamistische Hamas hatte Israel gestern in der Früh mit massiven Raketenangriffen überrascht. Gleichzeitig drangen palästinensische Kämpfer ins Land ein. Auch die Hamas setzte den Beschuss in der Nacht auf Sonntag fort. Der Norden Israels soll nach Angaben des Militärs aus dem Libanon beschossen worden sein. Daraufhin habe die israelische Armee libanesisches Gebiet beschossen, teilte das Militär mit.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu kündigte in der Nacht eine harte Reaktion an. "Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln", sagte Netanyahu. In den Morgenstunden hieß es aus seinem Büro nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts, Israel müsse sich auf einen "langen und schwierigen Krieg" einstellen. Ziel sei es, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad so zu zerstören, "dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen". Die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen wurde gestoppt.

Die Bewohner des Gazastreifens forderte Netanyahu auf: "Flieht jetzt von dort, denn wir werden überall und mit all unserer Kraft handeln". Israel werde Rache nehmen. "Dieser Krieg wird Zeit brauchen", so der israelische Premier. "Es liegen noch herausfordernde Tage vor uns."

Bisher kamen in Israel laut Medien mindestens 300 Menschen ums Leben, rund 1.590 wurden verletzt. Aufseiten der Palästinenser wurden laut deren Behörden mindestens 313 Menschen getötet und knapp 1.990 verletzt.