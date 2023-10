Hamas-Terroristen haben Dutzende verschleppt - darunter deutsche Festivalbesucherin

"Wir hatten nicht einmal einen Ort, an dem wir uns verstecken konnten, weil wir uns auf einer offenen Fläche befanden“, so eine Augenzeugin gegenüber CNN. "Alle gerieten in Panik und fingen an, ihre Sachen mitzunehmen.“

Shani Louk, Tochter einer deutschen Auswandererfamilie, gerät wie dutzend andere Besucher in die Gewalt von Hamas-Terroristen, wie internationale Medien berichten.

Shani Louks Mutter Ricarda Louk, laut Berichten des Spiegel vor 30 Jahren nach Israel ausgewandert, lebt etwa 80 km vom Gaza-Streifen entfernt. Sie hält nach den Raketenangriffen laut Medienberichten Kontakt mit ihrer Tochter, bittet sie, sich in Sicherheit zu bringen.