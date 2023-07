Pensionierter Anwalt sorgte bei Verhandlung in Wien für Wirbel

Verhandelt wurden drei Strafanträge. Zwei bezogen sich auf Vorfälle in den Kanzleien der Erwachsenenvertreter des ehemaligen Rechtsanwalts. Diese bekam der Jurist beigestellt, weil die Behörden zur Überzeugung gelangt waren, dass er aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage ist, seine rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten alleine zu besorgen.

Mehrere Zwischenfälle

Seither taucht der 68-Jährige regelmäßig bei seinen beiden Erwachsenenvertretern auf und verlangt Akteneinsicht in Akten, die es nicht gibt, oder die Auszahlung von Geld, das er bereits erhalten hat. Am 22. Jänner 2021 soll er mit Gewalt in die Kanzlei des einen Vertreters gelangt sein, indem er die Tür gegen den Widerstand einer Sekretärin aufdrückte, die ihn nicht in die Räumlichkeiten lassen wollte.

Vor der Kanzlei des anderen Vertreters rangelte er am 20. Dezember 2021 offenbar mit einer Angestellten, die ihm den Weg Richtung Büro versperrte. "Da ist er aggressiv geworden. Er hat uns beschimpft, er hat uns die ganze Zeit gefilmt", schilderte die Frau.