41-Jähriger wirft Wiener Polizist Misshandlung vor

Das begründete der Mann mit einer Misskommunikation mit seinem Dolmetscher. Auf Widersprüche wies auch der Verteidiger des 41-Jährigen hin, allerdings in den Versionen des Polizisten: Diese habe bei seinem ursprünglichen Bericht nach dem Vorfall im April 2022 und seiner Vernehmung drei Monate später einige Details geändert.

Der 24-Jährige, der diesmal ja als Zeuge fungierte, äußerte sich am Montag kaum und verwies entweder auf Erinnerungslücken oder auf das gerichtsmedizinische Gutachten und seine bisherigen Aussagen.

"Ich habe gemerkt, dass er während der Befragung immer aufgebrachter wurde und habe befürchtet, er könnte mich attackieren", schilderte er dem Richter seine Wahrnehmung der Amtshandlung. Er habe den Mann daraufhin an den Schultern in den Sessel gedrückt, in Folge sei es zu dem Zwischenfall mit der Tischplatte gekommen. „Danach hat er sich unverzüglich beruhigt“, stellte der Polizeibeamte klar. Außerdem habe er dem Angeklagten angeboten, die Rettung zu rufen.