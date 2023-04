Kein Führerschein, kein Sporttest: Polizei erleichtert Aufnahmekriterien

In Zukunft könnte man den Bewerbern sogar noch einen weiteren Schritt entgegenkommen: Ein Vorschlag, der geprüft wird, bezieht sich auf den Führerschein. Dieser könnte künftig - wie der Fahrtenschwimmer - erst während der Ausbildung erworben werden.

"Keine Erleichterung"

"Derzeit wird auch eine Wiederholungsmöglichkeit bei einem negativen Prüfungsergebnis überprüft. Auch die Erstbewerbung soll schneller und unbürokratischer werden", heißt es vom Innenministerium.

Von einer "Erleichterung" des Aufnahmetests will man aber nicht sprechen. "Wichtig ist, dass es bei keiner Maßnahme eine qualitative Nivellierung nach unten geben wird", so der BMI-Sprecher. Es gehe um eine "Modifizierung auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse". Eine Umsetzung sei noch in diesem Jahr geplant.