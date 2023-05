Gewaltvorwürfe gegen Polizei: Das ganze Video der umstrittenen Festnahme

Am Sonntag war die Simmeringer Hauptstraße Schauplatz einer Bluttat. Ein 34 Jahre alter Iraner soll einen 38-jährigen Landsmann erschossen haben - in Notwehr wie der Mann betont. Während die Mordermittler mit der Sicherung von Spuren beschäftigt war, kam es zwei Stunden später zu einem Tumult in der Menge der Schaulustigen, der KURIER beobachtete die Szene. Ein junger Mann hatte versucht, die Polizeisperre rund um den Tatort zu durchbrechen. Angeblich, weil er zu einem Geldautomaten gehen wollte. Mehrere Polizisten überwältigten den Mann jedoch, wobei der verletzt wurden, ebenso wie ein Beamter. Beide Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

