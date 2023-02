Beide Männer sind Väter von je zwei Töchtern. Der Schütze war ebenfalls im Fußball aktiv, sponserte mit seinem Installateur-Unternehmen den SC Ostbahn XI, also jenen Verein, in dem Kahraman zuletzt als Manager tätig war.

Rangeleien zwischen den Angehörigen

Hunderte Angehörige, Freunde und Bekannte versammelten sich am Mittwoch nach der Tat vor den Polizeiabsperrungen. Man schrie sich gegenseitig Beschuldigungen zu, es kam zu Rangeleien und die Dutzenden Polizisten hatten Mühe, die Situation unter Kontrolle zu halten.

Vor den Wohnadressen der Familien der Toten standen auch am Donnerstag noch Polizisten, außerdem wird die Umgebung verstärkt bestreift. So konnte verhindert werden, dass sich die Auseinandersetzungen in die Abendstunden verlagern. Die Ermittlungen der Polizei gehen nun weiter, die Obduktion der Toten steht noch aus.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.

