Bei Schießerei getötet: Das war Ex-ÖFB-Spieler Volkan Kahraman

Ungeduldig

Nach der Spieler-Karriere trainierte er Besiktas Wien, er und sein Vater waren Fans des Vereins. "Mit Besiktas Wien will ich Jungs, die sonst in Kaffeehäusern und Wettbüros sitzen würden, die Möglichkeit geben, Sport zu betreiben", sagte er in einem KURIER-Interview. Kahraman war sportlicher Leiter bei Karabakh und zuletzt bis Sommer bei Ostbahn XI.

"Man sieht an meiner Karriere, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin. In Österreich habe ich nicht mehr die Kraft gehabt, um ein paar Trainern zuzuhören. Ich habe den Fußball meistens anders gesehen als meine Trainer", sagte Kahraman. Und: "Im Fußball in Österreich ist es aber leider so, dass man diese Typen braucht, die mitlachen und nur mitrennen." Damals war er Ende 20 und spielte nur noch in der Landesliga. Allerdings gab er die Schuld daran, dass es nichts mit der Weltkarriere wurde, nicht den Trainern. "Der einzig Schuldige bin ich. Es gab auch private Probleme und Verletzungen."