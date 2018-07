Migrationskicker in Österreich: Es fing vor 20 Jahren an

Erst 1999 spielte mit Zoran Barisic erstmals ein in Wien geborener Fußballprofi mit Wurzeln außerhalb Österreichs im Nationalteam – allerdings nur ein einziges Mal. Damals liefen bei den österreichischen Bundesligaklubs vielleicht ein oder zwei türkischstämmige Profis über den Platz. Attila Sekerlioglu war einer davon, der es sogar in den Teamkader schaffte, aber nie zu einem Länderspieleinsatz kam. Im August 2002, vor erst 16 Jahren, ließ Teamchef Hans Krankl den ersten in Wien geborenen türkischstämmigen Profi im Team debütieren – Volkan Kahraman.

Der heute 38-Jährige blieb dem Fußball treu, war bis Anfang dieses Jahres auch Trainer in der Regionalliga Ost. Und er engagierte sich auch politisch, kandidierte in Wien-Simmering für die ÖVP für den Nationalrat, und erhielt 266 Vorzugsstimmen. „Ich möchte dazu beitragen, dass das gegenseitige Verständnis wächst und wir uns mit Respekt und Akzeptanz begegnen“, sagt er zu seinen politischen Aktivitäten. Ein Jahr davor hatte er die Migrantenpartei „Gemeinsam für Wien“ verlassen, die 2015 in drei Bezirksparlamente gewählt worden war.