"Bam, bam, bam": Nebenbuhler mit sechs Schüssen getötet

Es ging um Eifersucht. So viel steht fest. Doch ging es auch um die Ehre? "Nein", sagt der Angeklagte am Freitag im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Der 36-Jährige ist wegen Mordes angeklagt. Am 23. Februar des Vorjahres soll er von Deutschland nach Wien gefahren sein, um den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau zu erschießen. Sechs Mal soll er mit seiner illegalen Waffe abgedrückt haben.