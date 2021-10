Park auf Signa-Warenhaus: Zugang soll im Grundbuch gesichert werden

Er zieht Vergleiche zu einem Fall in Döbling: Ein Fußweg zwischen der Klabundgasse und der Gallmeyergasse, der laut Grundbuch eigentlich allgemein zugänglich sein sollte, werde von „Bewohnern von Luxuswohnungen“ als Garten genutzt.

Debatte um Höhen

In einem Monat steht übrigens noch eine andere Entscheidung zu dem Projekt an: Am 8. November entscheidet der Bauausschuss des Bezirks über eine noch ausständige Sondergenehmigung für das Warenhaus.

Diese ist deshalb nötig, weil das Gebäude etwas höher werden soll als die laut Bebauungsplan erlaubten sechs Etagen – was für Aufregung gesorgt hat. In der Sitzung am Montag hat man sich beraten, die Entscheidung dann aber vertagt.