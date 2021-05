Großbaustelle Wiener KaDeWe: Mehr als nur Fassade

Zusätzlich wird der einstige Block-Charakter aufgegriffen. In der Karl-Schweighofer-Gasse wird eine kleine Gasse in Richtung Museumsquartier eingezogen, die das Gebäude teilt: in einen Hotel- und in einen Kaufhaus-Block.

Sie sind über den öffentlich zugänglichen, konsumfreien Park am Dach verbunden. Das bedeutet aber auch: Die Gasse frisst Gebäudevolumen, dass die Signa woanders unterbringen möchte: am Dach.

Signa will höher hinaus

Dadurch wird der Komplex etwas höher als die laut Bebauungsplan erlaubten sechs Etagen – was ebenfalls Aufregung nach sich zog. Auch, weil der Bezirk dafür eine Sondergenehmigung erteilen muss. Das entsprechende Verfahren läuft bereits.