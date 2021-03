Neubau bekommt seinen ersten Markt

Die Idee ist an sich nicht neu: Ein Markt, der fehle in Neubau noch, hört man bereits seit Jahren. Zuletzt wollte der Bezirk einen solchen auf dem Platz beim Adlerhof in der Burggasse schaffen, daraus wurde aber nichts. Dafür hat man jetzt einen anderen Standort gefunden: das frisch umgebaute Stück der Lindengasse.

Ab 19. Mai findet mittwochs in dem Abschnitt zwischen der Nummer 40 und der Neubaugasse – seit wenigen Monaten eine Begegnungszone – der ganzjährige Neubaumarkt statt. An 25 Ständen werden Anbieter dort von 11 bis 20 Uhr etwa Fleisch, Fisch, Brot, Gemüse, Obst und Wein verkaufen.