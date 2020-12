Luxuskaufhäuser: Wo der Wiener hofiert werden will

Im Vergleich mit London oder Paris war das relativ spät. Zu erklären ist das laut Experten mit dem generellen Nachhinken Wiens in der wirtschaftlichen Entwicklung.

Auf das Teppichhaus folgten bald Rothbergers Warenhaus am Stephansplatz und das Geschäftshaus Zwieback in der Kärntner Straße. Beide verkauften Mode.

Die zweite große Kaufhaus-Welle rollte in Wien um die Wende zum 20. Jahrhundert an: mit Gerngross, Herzmansky und dem Warenhaus Esders in der Mariahilfer Straße.