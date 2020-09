Eröffnung von Signas Megaprojekt "KaDeWe Wien" verzögert sich

Dass Signa vor allem Anrainer als Kunden im Visier hat, zeigt auch das Verkehrskonzept. Die Auto-Stellplätze sollen sogar deutlich reduziert werden, dafür Abstellplätze für Räder und Lastenfahrräder geschaffen werden. Die Mehrheit würde ohnehin mit den Öffis kommen.

KaDeWe in Berlin gehörte früher zu Karstadt und ist mittlerweile im Besitz der Signa-Gruppe sowie der thailändischen Central Group - genauso wie das Alsterhaus in Hamburg und das Warenhaus Oberpollinger in München. Abgesehen von Wien soll auch in Düsseldorf ein neues Warenhaus entwickelt werden.