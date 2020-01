Von Foie Gras und Fischpastete: Wo Gourmets in Wien einkaufen

Mit dem Meindl am Graben steht eine Adresse auf der Kippe, die in Wien ihresgleichen sucht. Kommen auf Gourmets also magere Zeiten zu? Wo finden Feinspitze – wenn überhaupt – Ersatz?

Bei den Lebensmittel-Ketten wohl kaum – obwohl diese in der Innenstadt mit Luxus-Filialen um das Publikum buhlen. Wie etwa Merkur in der Premium-Niederlassung (1., Hoher Markt 12), die Fleisch vom Wagyu-Rind, edle Trüffel oder mit Gin verfeinerten Räucherlachs feilbietet.