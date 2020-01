Meinl am Graben: Der Delikatessenladen sperrt 2021 zu

Im Juni nächsten Jahres ist es aus. Der Meinl am Graben sperrt zu. Drei Monate lang, um zu renovieren – das ist der Plan. Doch wie es mit der Institution danach wirklich weitergeht, ist nicht so ganz klar.

Denn Gerüchte, wonach Wiens erste Adresse in Sachen Delikatessen samt Lokal für immer schließt, halten sich schon länger – und hartnäckig.

Zu tun hat das vor allem mit den Eigentümern jener beiden Gebäude, in denen der Meinl am Graben untergebracht ist. Denn die Verkaufsfläche des Geschäfts erstreckt sich über zwei Häuser in der Wiener Innenstadt. Graben 19 und Graben 20.