Geil am Gaumen: Das fette Comeback der Butter

Geile Renaissance

In den mageren Nachkriegsjahren war gute Butter für die meisten Menschen unerschwinglich. Das legte den Grundstein für den Aufstieg der – damals billigen – Margarine zum beliebten Ersatzprodukt. Binnen weniger Jahre lief das pflanzliche Streichfett der Butter den Rang ab: In den Jahren zwischen 1957 und 1961 lag der durchschnittliche Margarineverbrauch mit etwa zehn Kilo pro Kopf gut drei Kilo über jenem der Butter. Durch den steigenden Wohlstand wendete sich in den Sechzigerjahren das Blatt – zugunsten der Butter. Das Milchfett wurde wieder leistbar und en vogue. Margarine blieb unterdessen immer öfter in den Supermarktregalen zurück. Erst zu Beginn des folgenden Jahrzehnts erholte sich die Margarineindustrie dank des Vorpreschens der Wissenschaft wieder. Forscher stellten fest, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren – Hauptbestandteil der Margarine – den Cholesterinspiegel senken. Margarine wurde zur Diätkost erkoren. Während die Schlankheitswelle anrollte, mieden immer mehr Verbraucher tierische Fette und stiegen auf pflanzliche um. Auf Kosten der Butter.

Seither oft als zu schlichter Brotaufstrich oder gar als kalorienreiche Sünde abgetan, hat Butter in jüngster Vergangenheit wieder ein neues Image errungen. Heute liegt der Jahresverbrauch pro Kopf bei etwa fünf Kilo. Mittlerweile steht sie nicht mehr nur bei Genussmenschen, sondern auch bei Gourmets hoch im Kurs. Gehörte es bis vor Kurzem noch zum besseren Ton, teures Olivenöl als exquisiten Appetitanreger zu reichen, werden Restaurantbesucher nun immer öfter mit erstklassiger Butter verköstigt. Dabei kommen durchaus erlesene Kreationen auf den Tisch: Steinpilze, Trüffel, Kräuter, Pinienkerne und grobes Meersalz eignen sich hervorragend, um das Produkt zu verfeinern. Kulinarikexperten nennen die sogenannte "Craft Butter" aus hochwertiger Herstellung in kleinerer Stückzahl gar als Trend des aktuellen Jahres.

Ziemlich neutral

Dass Butter per se gesundheitsschädlich ist, gilt zudem als überholt. Um zu klären, wie sich das Fett auf das Risiko von Herz- und Gefäßleiden, Diabetes und die Sterbewahrscheinlichkeit auswirkt, stöberten Ernährungsforscher um Dariush Mozaffarian von der Tufts University in Boston vor einigen Jahren durch die Datenbanken nach Butter-Studien. Neun Erhebungen mit über 630.000 Probanden wurden schlussendlich analysiert. Das Ergebnis: Butterkonsum wirkt sich kaum aus. Die Sterbewahrscheinlichkeit steigt geringfügig an, das Diabetes-Risiko sinkt leicht, Herz- und Gefäßleiden werden nicht beeinflusst. Butter sei ein "ziemlich neutrales" Lebensmittel, kommentierten die Studienautoren ihre Erkenntnisse. Sie sei gesünder als Weißbrot, Zucker oder Kartoffeln, aber die schlechtere Wahl im Vergleich zu vielen Margarinesorten und pflanzlichen Ölen, etwa aus Soja, Raps, Leinsamen oder Oliven.