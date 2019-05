Her mit Öl und Butter: Fett doch nicht so schlecht wie gedacht

Gesund ernähren und gleichzeitig fett essen? Für Figurbewusste, die bisher sparsam mit Öl und Butter umgegangen sind, dürfte das zum Tag der gesunden Ernährung am 7. März sehr ungewohnt klingen. Das ideale Verhältnis von Fetten und Kohlenhydraten auf dem Speiseplan wird nämlich in der Fachwelt seit einiger Zeit diskutiert.

Öl und Butter rehabilitiert?

Tatsächlich hätte man beim Befolgen von manchen Experten-Tipps mengenmäßig schnell die Orientierungswerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ( DGE) zur täglichen Aufnahme von Fetten überschritten. Das Beispiel ist eines von vielen, das zeigt, wie die Auffassungen beim Thema Ernährung auseinandergehen. Auch, weil vor etwa eineinhalb Jahren eine große Studie in der Fachzeitschrift " The Lancet" eine fettreiche Ernährung mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung brachte - für manche Grund genug, bisherige Empfehlungen infrage zu stellen und den Ruf von Butter und Co. zu rehabilitieren. Experten der DGE bezeichneten die Aussagekraft der Studie jedoch wegen methodischer Mängel als stark eingeschränkt.

"Fettarm": schwache Datenlage

Nun schwärmt dennoch auch die deutsche Ärztin Anne Fleck auf mehr als 400 Seiten ihres Buches "Ran an das Fett" von gesunden Fetten - Snacks aus der Fritteuse etwa gehören nicht dazu, selbst zwischen Pflanzenölen sieht sie enorme Unterschiede. In jedem Fall aber stehe das generelle "Fettarm-Dogma" auf einer äußerst dünnen Datengrundlage, meint Fleck.