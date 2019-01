Novak Djokovic: Die schräge Ernährung des Tennisprofis

In seinem Buch "Serve to Win", das 2013 veröffentlicht wurde, gibt er weitere Einblicke in seinen Ernährungsplan. Süßes oder Fettes findet man darin nicht. Dafür Tipps wie diesen: Schon in der Früh trinkt er ein Glas Wasser, allerdings nur auf Zimmertemperatur. Würde er kaltes Wasser trinken, müsste dieses vom Körper erst gewärmt werden. Dadurch würde die Verdauung verlangsamt und Blut aus anderen Körperregionen gezogen werden – etwa aus den Muskeln und dort brauche er es eher, wie er meint.

Bei öffentlichen Terminen spricht Djokovic mittlerweile nur ungern darüber, wie er sich ernährt – zu oft wurde er dafür kritisiert oder seine Ernährung als krankhaft bezeichnet. Aber auch Djokovic hat ein kleines Laster: Hin und wieder darf es ein kleines Stückchen Schokolade sein.