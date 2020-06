Nicht jede Margarine tut jedem gut

Der Kritik an den Pflanzensterinen stimmt Univ.-Prof. Ibrahim Elmadfa vom Institut für Ernährungswissenschaften der Uni-Wien nicht zu: „Der Körper nimmt pflanzliches Sterin im Unterschied zu Cholesterin weniger auf. Wenn beides gleichzeitig eingenommen wird, hemmen Pflanzensterine die Aufnahme von Cholesterin. Das ist der Clou dabei.“

Gesundheitliche Bedenken gibt es laut Elmadfa nur für eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die genetisch bedingt

Pflanzensterine nicht verarbeiten können. Zum Vorwurf der Ablagerungen in Gefäßen sagt er: „Die Menge macht das Gift. Wer mehrere Produkte dieser Art konsumiert, sollte den Summeneffekt bedenken.“ Bei der Zulassung dieser sogenannten „Novel-Foods“ wurden außerdem Auflagen vorgegeben.

Der Ernährungswissenschafter Markus Zsivkovits von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit erklärt, wie diese Auflagen zum Ausdruck kommen: „Auf der Verpackung muss stehen, dass das Produkt nicht für Schwangere und kleine Kinder geeignet ist und unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden sollte.“ Zu der Forderung, solche Produkte besser in der Apotheke zu zu verkaufen sagt er: „Ich will meinen Orangensaft mit extra Vitamin C ja auch nicht in der Apotheke kaufen.“