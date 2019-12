Szene-Gastronom Schlacher: „Ich war 30 Jahre lang frustriert“

Szene-Gastronom

Ersten Erfahrungen sammelt Bernd Schlacher, 1965 in Obdach (Steiermark) geboren, in den 80er-Jahren als Kellner im Restaurant Wiener

in Neubau. 1988 beteiligte er sich auch daran. Zuvor hatte er als Assistenz-Manager für ein Jahr das Trident Villas & Hotel auf Jamaika geführt.

Im Jahr 1991 übernimmt Schlacher das insolvente Restaurant Motto in Margareten und baut es wieder auf. 2001 eröffnet er das Café-Restaurant Die Halle im Museumsquartier, 2004 folgt das Kunsthallen-Café am Karlsplatz. 2010 bekommt das Motto eine Dependance am Donaukanal: das Motto am Fluss.

Aktuelles Projekt: Das Hotel Motto, das 2020 ins ehemalige Hotel Kummer auf der Mariahilfer Straße einzieht.



Catering-Mastermind

1999 gründet Schlacher in unmittelbarer Nähe des Restaurants Motto das Motto-Catering. Erster großer Meilenstein: Das VIP-Catering beim Life Ball im Jahr 2003. Der nächste: 2012 schließt Schlacher einen Catering-Vertrag mit der Hofburg ab.

Im Jahr 2016 übersiedelt das Unternehmen ins Austria Center Vienna (ACV). Pro Jahr wickelt es ca. 1.000 Aufträge ab – darunter Privat- und Firmenfeiern, Kongresse, Tagungen, Hochzeiten, Bälle.